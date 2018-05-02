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Demiryolu istasyonunda bir genç ölü, bir genç de yaralı bulundu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Kavak ilçesindeki kullanılmayan demiryolu istasyonunda Serkan Akyol (23) bıçaklanarak öldürülmüş, Serkan Sayım (21) da yaralı halde bulundu

02 Mayıs 2018 19:58

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Kavak ilçesindeki kullanılmayan demiryolu istasyonunda Serkan Akyol (23) bıçaklanarak öldürülmüş, Serkan Sayım (21) da yaralı halde bulundu.
Kavak ilçesinde kullanılmayan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İstasyon Şefliği binasının önünden geçenler, 2 kişinin yerde hareketsiz halde yattığını fark etti. Şüphelenen vatandaşlar, yaklaştıkları gençlerin kanlar içinde olduğunu görünce durumu hemen polise ve 112 Acil\'e bildirdi. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede gençlerden Serkan Akyol\'un bıçaklanarak öldürüldüğü, Serkan Sayım\'ın da yaralandığı belirlendi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Serkan Sayım, Kavak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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