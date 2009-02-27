Demiryollarında çalışma: Bazı tren seferleri iptal!

TCDD Genel Müdürlüğü, 1-5 Mart tarihleri arasında bazı tren seferlerinin iptal edileceğini bildirdi.



TCDD'den yapılan açıklamaya göre, Biçer, Beylikkova ve Malıköy istasyonlarındaki çalışmalar nedeniyle yapılmayacak tren seferleri şöyle:



01 Mart: Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Eskişehir) ve Başkent Ekspresi (Ankara-Eskişehir).



04 Mart: Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Eskişehir-Ankara), Başkent Ekspresi (Ankara-Eskişehir-Ankara), 12501 numaralı Bölgesel Ekspresi (Sincan-Polatlı) ve 12504 numaralı Bölgesel Ekspresi (Polatlı-Sincan).



05 Mart: Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Eskişehir), Başkent Ekspresi (Ankara-Eskişehir), 12501 numaralı Bölgesel Ekspresi (Sincan-Polatlı) ve 12504 numaralı Bölgesel Ekspresi (Polatlı-Sincan).

