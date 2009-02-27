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Yaşam

Demiryollarında çalışma: Bazı tren seferleri iptal!

TCDD Genel Müdürlüğü, 1-5 Mart tarihleri arasında bazı tren seferlerinin iptal edileceğini bildirdi.

27 Şubat 2009 02:00

TCDD Genel Müdürlüğü, 1-5 Mart tarihleri arasında bazı tren seferlerinin iptal edileceğini bildirdi.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, Biçer, Beylikkova ve Malıköy istasyonlarındaki çalışmalar nedeniyle yapılmayacak tren seferleri şöyle:

01 Mart: Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Eskişehir) ve Başkent Ekspresi (Ankara-Eskişehir).

04 Mart: Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Eskişehir-Ankara), Başkent Ekspresi (Ankara-Eskişehir-Ankara), 12501 numaralı Bölgesel Ekspresi (Sincan-Polatlı) ve 12504 numaralı Bölgesel Ekspresi (Polatlı-Sincan).

05 Mart: Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Eskişehir), Başkent Ekspresi (Ankara-Eskişehir), 12501 numaralı Bölgesel Ekspresi (Sincan-Polatlı) ve 12504 numaralı Bölgesel Ekspresi (Polatlı-Sincan).

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