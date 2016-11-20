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Demirtaş’tan Şirvan’daki maden göçüğü için mesaj

“İnsanca çalışma ve yaşama mücadelesini mutlaka kazanacağız”

20 Kasım 2016 23:37

Tutuklu bulanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şirvan’daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. 

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyündeki maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. 

Demirtaş’ın avukatları aracılığıyla ailelere gönderdiği mesaj şu şekilde: 

“Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen faciada yaşamını yitiren maden işçilerine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Henüz kendilerine ulaşılamayan işçilerin sağ salim kurtarılmalarını diliyorum. Şimdi, Soma ve Ermenek'ten Şirvan'a gönül ve dayanışma köprüsü kurup, acıları paylaşma zamanıdır. İnsanca çalışma ve yaşama mücadelesini mutlaka kazanacağız.”

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