Demirtaş'tan 'seçim rüşveti' iddiası

T24 - BDP’nin Hakkari’de desteklediği bağımsız milletvekili adayı Selahattin Demirtaş, seçim çalışmalarını köy ziyaretleriyle sürdürüyor. Demirtaş eşi Başak Demirtaş ile birlikte gittiği Kırıkdağ Köyü’nde ilginç bir iddiada bulundu. Demirtaş, AK Parti’nin bir adayına seçimden çekilmemesi için 400 bin lira para verildiğini ileri sürdü. Demirtaş, şunları söyledi:



"Bizim halkımızdan ricamız tek bir oyun bile başka yere gitmemesi. Şimdi birileri tehdit ediyor olabilir. Birileri para dağıtıyor olabilir. Bunları duyuyoruz. AKP’nin Hakkari’deki bir adayına 400 milyar (bin) lira para verildiğini biliyoruz. 100 milyar (bin) peşin verilmiş. 300 milyar da seçimden sonra adaylıktan çekilmesin diye. Aslında kendisi seçimden kazanmayacağını bildiği için çekilecekti. Ama para dökülüyor. Seçimden sonra ihale alabilir. AKP adayları para, makarna kolileriyle seçim çalışması yapıyor. Bu halk bu kadar ucuz mudur? Halkın iradesini iki torba makarna ve üzümüyle mi satın alacaklar? Kendine bağlı din adamlarının aracılığıyla şu anda halka rüşvet dağıtıyor. Çıkmış bizi Zerdüştlükle suçluyor. ’Bunlar’ diyor ’Kürt halkının dinini Zerdüşt yapacaklar.’ Şimdi bu kadar iftiracı, bu kadar yalancı bir Başbakan karşısında sizin de vermeniz gereken bir cevabın olması gerekir. Hiçbir sandıkta özellikle bu bölgede bu köylerde hiçbir sandıktan tek bir AKP oyu çıkmamalıdır. Burada çıkacak her bir AKP oyu ’Tayyip Erdoğan’ın hakaretini kabul ediyoruz’ demektir."



Gittiği Kırıkdağ Köyü’nde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ile birlikte bir süre halay çektikten sonra köyden ayrılırken, Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine de giderek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Demirtaş, Başhekim Hakan Türk’ten de bilgi aldı.







