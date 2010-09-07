-DEMİRTAŞ'TAN PKK'YA: ''SİLAH KULLANMA'' BATMAN (A.A) - 09.07.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Çift taraflı ateş kesilmelidir. operasyonlar durmalıdır, PKK da silah kullanmamalıdır'' Demirtaş, Batman Belediyesi Konferans Salonunda partisince düzenlenen ''Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında'' yaptığı konuşmada, dün CHP'nin seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesine dair yeni bir kanun teklifi verdiğini, yetersiz ve zamanlanması itibariyle dikkat çekici de olsa seçim barajının CHP tarafından tartışmaya açılmasının önemli olduğunu belirterek, ''Şimdi buradan çağrı yapıyorum, madem öyle haftaya Meclis kapanmadan bu kanun tasarılarını ortaklaştıralım. Seçim barajını düşürelim ve yapılan değişikliğin de ilk seçimde uygulanacağına dair ek maddeyi koyalım ve Meclis'i ondan sonra kapatalım'' çağrısında bulundu. ''Biz BDP olarak bütün gücümüzle bu referandumu boykot edeceğiz. 'Sandığa gitmeyen insan sayısı kadar bu ülkede yeni anayasa isteyen kitleler vardır' mesajını biz 12 eylülde ortaya çıkaracağız.'' diyen BDP Genel Başkanı Demirtaş, ''Biz bu paketi desteklememiş olsak da, herhangi bir anayasa değişikliğinin esastan incelenerek karar verilmesi, Meclis iradesinin yok sayılmasıdır. Bu nedenle her ne kadar da desteklemediğimiz, boykot ettiğimiz paket olsa bile halkın iradesine saygı duyulması gerektiği, parlamentonun iradesine saygı duyulması gerektiği kanaatindeyiz. Boykot oyları, sandığa gitmeyen yeni anayasa isteyenlerin oyları evet ve hayır oylarından daha fazla olacak''dedi. -''ACININ RENGİ YOKTUR''- ''Acının rengi yoktur. Kürdün acısı başka, Türkün acısı başka değildir. Eğer bu acılar arasında ayrım yapılırsa ve bunlar görmemezlikten gelinirse o ailenin acısına acı katacak uygulamalar yapılırsa kimse bu toplumda barışı sağlayamaz'' diyen BDP Genel Başkanı Demirtaş, bu açıklamaları yapanların, bu eylemleri gerçekleştirenlerin toplumda barış istemeyenler olduğunu öne sürdü. Demirtaş, şöyle konuştu: ''Şimdi (Bazı milletvekilleri kalkıp niye cenazelere taziyelere katılıyorlar?) diyorlar. Kusura bakmayın ama bu insanlar bu ülkenin vatandaşları, o aileler bu ülkenin yurttaşları ve bu ailelerin acısı bizim acımızdır. Eğer bu acılara sahip çıkılmayacaksa, eğer bu acılar bu toplumun ortak acısıdır denilmeyecekse bu bir düşman bakış açısıdır. En kirli savaşlarda bile cenazelere taziyelere saygı gösterilir.'' Selahattin Demirtaş, PKK'lıların taziyeleri üzerinden topluma ırkçı, milliyetçi ve kışkırtıcı duygular yayıldığını iddia ederek, ''O cenazeler aileleri tarafından teslim alınacak, defnedilecek, taziyeleri kurulacak. Bizler de seçmenlerimizin, bu ailelerimizin acılarını paylaşacağız. Hiç kimse böyle bir insani görevi yerine getirdiği için vekillerimizi, partililerimizi suçlayamaz, suçlama cesaretinde bulunamaz. Elbette ki biz asker taziyelerine de gittik, onlar görülmemiş olabilir. Onların da ailelerinin acısını paylaştık. Ama bugüne kadar herhangi bir kamu görevlisinin, herhangi bir hükümet yetkilisinin, kendi vatandaşı olan bir PKK'lı ailesine baş sağlığı dilediğini ve acısını paylaştığını görmedik. Buradan bir kez daha çift taraflı olarak çatışmaların durması gerektiğini ifade ediyorum. Çift taraflı olarak ateş kesilmelidir. Operasyonlar durmalıdır, PKK da silah kullanmamalıdır.''