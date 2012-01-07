Demirtaş'tan Özel'e: Bizim nazarımızda sen onbaşısın

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e "Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın. Senin kıymetin o kadardır. dedi.



Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, (Kürtçe eğitimi uygun görmüyorum) diyen Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e tepki gösterdi. Demirtaş, "Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın. Senin kıymetin o kadardır. Bunu böyle bil. Bizim nazarımızda ha bir onbaşı konuşmuş ha Genelkurmay başkanı. Bizim nazarımızda zerre kadar değerin, kıymetin yok yanımızda." dedi.



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş partisinin Sultanbeyli ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı. Salona girişte sloganlarla karşılanan Demirtaş burada bir konuşma yaptı. Demirtaş Kürtçe eğitime karşı çıkan genelkurmay başkanının kendileri için bir onbaşıdan farkı olmadığını söyledi.

'Sana kim sordu ki cevap vermiyorsun'



Demirtaş şöyle konuştu: "Genelkurmay başkanı çıkmış 'ana dilde eğitim olmaz' diyor. Sana kim sordu ki çıkmış cevap veriyorsun? Sen önce çık katliamların hesabını ver. Paşa hazretleri çıkmış bize emir yağdırıyor. Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın. Senin kıymetin o kadardır. Bunu böyle bil. Bizim nazarımızda ha bir onbaşı konuşmuş ha genelkurmay başkanı. Bizim nazarımızda zerre kadar değerin, kıymetin yok yanımızda. Ana dilde eğitimin olup olmayacağını sana mı soracağız? Biz başbakanın bu inkar politikasını tanımıyoruz. Başbakanı tanımıyoruz, genelkurmay başkanını hiç tanımayız. Bizim şahsımızda bunların meşruiyeti yok."

'Özgürlüğü ancak biz getiririz'



Demirtaş'ın konuşması boyunca salondakiler sık sık terörist başı Öcalan lehine sloganlar attı. Türkiye'ye barışı ancak kendilerinin getirebileceklerini öne süren Demirtaş, "Bizim yürüttüğümüz özgürlük mücadelesidir. Bir halk özgür olmadan diğer halkın özgür olma şansı yok. Kurtuluş hep birlikte olur. Zulümse hep birlikte direniriz. Bu ülkeye barışı ve özgürlüğü de ancak biz getirebiliriz. Bizim mücadelemiz dışında da hiçbir şans yok." diye konuştu.

Operasyon kazası değil



Uludere'de 35 kişinin hayatını kaybettiği olayın bir kaza değil, mesaj olduğunu iddia eden Demirtaş şöyle devam etti: "Bütün bu katliamları örtmek için günlerdir bize saldırıyorlar. Başbakanıyla, bakanıyla, medyasıyla bize saldırmaya çalışıyorlar. Sanki tüm bu uçakları kaldıran biziz. Bunların sanki hiç suçu yok bütün suçu bize atmaya çalışıyorlar. Bu mesaj nedir iyi anlamak lazım. 5 TL için, 50 TL için kendini dağa vuran Kürt çocuklarının dramı üzerinden başsağlığı dilemeyenleri iyi anlamak lazım. Siz eğer hakkınızı aramaya devam ederseniz işte bu katliamları yaparız diyorlar. O köye gittik gözlerimizle gördük. Bu bir operasyon kazası değil. Ölenlerden 19 tanesi 12-13 yaşında küçük çocuk. Tamamını katledildi ki herkesin içine bir korku düşsün."