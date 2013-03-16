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Demirtaş'tan 'mektup' açıklaması

Öcalan'ın, Kandil ve PKK'nın Avrupa'daki kanadına yazdığı mektupların cevabı geldi

16 Mart 2013 10:03

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kandil ve Avrupa'daki PKK yöneticilerinin, Öcalan'ın mektubuna cevaben yazdıkları mektupların kendilerine ulaştığını söyledi.
 
Açıklamayı yapan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, mektupların kendilerine ulaştığını söyledi.

Demirtaş açıklamasında İmralı'ya gidecek 3. heyete ilişkin bilgilerin henüz netleşmediğini de söyledi.

BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Altan Tan, 23 Şubat'ta İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Öcalan, ziyaret sırasında heyete; BDP, PKK'nın Avrupa kanadı ve Kandil'e verilmek üzere, sürece ilişkin görüşleriyle yol haritasını içeren 3 mektup vermişti.

Bu mektuplar ziyaretten kısa bir süre sonra BDP heyeti tarafından muhataplarına ulaştırılmıştı.

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