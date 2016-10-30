Demirtaş'tan, Kışanak ve Anlı'nın adliyeye sevk edilmesine tepki

Salı akşamı Diyarbakır'da gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın adliyeye sevk edildiği açıklandı. HDP Eş Genel Başkanı, kararın duyulmasından saatler sonra Diyarbakır'da basın açıklaması yaptı ve 'Geri adım atmayacağız' dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, beş gün önce gözaltına alınan ve "yoğun güvenlik önlemi altında adliye binasına getirilen" Kışanak ve Anlı'nın savcılıkta ifadelerinin alınmasına Cumartesi günü başlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Kışanak'ın Diyarbakır Havalimanı'nda, Anlı'nın ise evinde gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kışanak'ın TBMM Darbe Komisyonu'na bilgi vermek için bulunduğu Ankara'dan dönüşte gözaltına alındığı belirtilmişti.

Doğan Haber Ajansı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Bunun kanunda, hukukta, nerede yeri var? Bu bir onursuzluk dayatmasıdır. Mesele Kışanak, Anlı meselesi değildir" diyerek Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın adliyeye sevk edilmelerine tepki gösterdiğini aktardı,

Cumartesi günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Selahattin Demirtaş da, "Bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağız" diye konuştu.

Demirtaş, "Belediye başkanlarımız adil bir yargılanmada değiller, rehin olarak tutuluyorlar. 5 gündür soru bile sormuyor savcı. 5 gündür ne bekliyorsun? Soru sormak için 5 gün hücrede mi tutman lazım belediye eş başkanını?" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Gültan Kışanak ile Fırat Anlı serbest bırakılana kadar "tüm illerde eylem yapacaklarını" duyurmuş, bu açıklamasının ardından Demirtaş hakkında soruşturma açıldı.

Hakkında beş gün avukat görüş yasağı konduğu bildirilen Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, Cumartesi günü ilk kez avukatlarıyla görüşmüştü.

'ye konuşan avukatlar, Kışanak ve Anlı'nın kayyum atama hazırlığı için gözaltına alındıklarını düşündüklerini söylemişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, yaptığı yazılı açıklamada, Kışanak'ın gözaltı gerekçelerini, "özerkliğin ilan edildiği Demokratik Toplum Kongresi'ne katılmak ve burada olağan üye sıfatıyla örgüt lehine konuşmak, PKK/KCK silahlı terör örgütünün çağrısı ve talimatları doğrultusunda Diyarbakır ilinde düzenlenen Nevruz etkinliklerinde terör örgütü lehine söylemlerde bulunarak özerklik çağrısı yapmak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adına tescilli resmi araçları silahlı terör örgütü üyelerinin cenazelerine tahsis etmek suretiyle kullandırmak, yine yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek nitelikte örgüt lehine söz ve eylemlerde bulunmak" olarak sıralamıştı.