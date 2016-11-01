Demirtaş'tan Kışanak ve Anlı açıklaması: "Bu bir yargı süreci değidir."

DHA'da yer alan habere göre HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Sergei Stanishev başkanlığındaki Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) heyeti ile parti genel merkezinde görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın tutuklanmasını 'rehin alma' olarak değerlendirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı'nın tutuklanmasıyla ilgili "Arkadaşlarımız AKP iktidarı tarafından kaçırılmış ve Diyarbakır'da cezaevi denilen bir yerde rehin tutulmaktadırlar. Bu bir yargı süreci değildir. Adı da tutuklama değildir. Adı kaçırılmadır, rehin alınmadır" dedi.

"Arkadaşlarımız AKP iktidarı tarafından rehin tutulmaktadır."



HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, şöyle konuştu: "Diyarbakır Büyükşehir Belediye eşbaşkanlarımız Gültan Kışanak ve Fırat Anlı ile KJA Dönem Sözcüsü Ayla Akat Ata'nın tutuklanması diye bir şey yok. Buna tutuklama dersek sanki yargısal bir mekanizma işliyor gibi kabul ederiz. Ortada yargı falan yok. Bu bir kaçırılmadır, rehin almadır. Tutuklama yok. Arkadaşlarımız AKP iktidarı tarafında kaçırılmış ve Diyarbakır'da cezaevi denilen bir yerde rehin tutulmaktadırlar. Bu bir yargı süreci değildir. Adı da tutuklama değildir. Adı kaçırılmadır, rehin alınmadır. Arkadaşlarımız kaçırılmış ve rehin alınmıştır. Biz buna karşı etkili bir mücadele yürüteceğiz. Bu, temel bir hedefe, diktatörleşme hedefine doğru adım adım giderken yapılan operasyonlardan biridir. Bu sabah Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyon da böyledir. Cumhuriyet gazetesiyle dayanışma içinde olacağız. Tek bir muhalefet odağı kalmaması için AKP merkezi tarafından koordine edilen baskıların yeni bir aşamasıyla karşı karşıyayız"



HDP'nin 6 milyon oyunun olduğunu belirten Demirtaş, "Dokunulmazlıklarımız kaldırıldı. Amaç milletvekillerini cezaevine almak. Hedef olası bir seçimde HDP'yi çalışamaz hale getirip baraj altı bırakarak 400 milletvekiline ulaşmak. Türkiye toplumun bunu iyi görmesi lazım. Çok açık ve nettir. Bugün diktatörlüğün önündeki tek engel HDP'dir. HDP ortadan kalktığı anda herkesin üzerine, on yıllarca sürecek bir kabus çökecek. Bugün başaramıyorlar, çünkü biz varız. Önümüzdeki seçimde HDP %15, %20 oy alırsa bunların hayalleri kabusa dönüşür. Milletvekillerimize yönelik tutuklama hazırlığı yaptıkları bir gerçektir. Ancak herkes bilmelidir, dışarıda HDP'ye oy vermiş 6 milyon insan var. Hepsini bile tutuklasalar HDP'yi bitiremezler. Bundan emin olsunlar. Cezaevinde de dışarıda da olsak AKP'ye karşı muazzam başarı elde edecek bir güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

"'Ülke bölünür' diyerek herkesi HDP'ye karşı başkanlık etrafında toplamayı amaçlıyorlar"



Başkanlık sistemi tartışmalarına değinen Demirtaş, "Zaten dikkat ederseniz başkanlık tartışmasında 'Ülke bölünür' diyerek bilinçaltı bir mesajla herkesi HDP'ye karşı başkanlık etrafında toplamayı amaçlıyorlar. Ülke kim tarafından nasıl bölünecekmiş? Başkanlık olursa ülke bölünmekten nasıl kurtulacakmış? Bunu anlatmıyorlar. Tehditle, şantajla, başkanlık adı altında tek adam rejimini getirme çalışacakları açıktır. Biz sözümüzü söyledik. Bu ülkede demokratik bir şekilde olacak bir sistem düşünmüyorlar. Başkanlık dedikleri tam da işte şu yaşadıklarımızdır. Başkanlık dedikleri tek adam sistemini anayasal güvenceye kavuşturduktan sonra 'Bu ülkede bizim gibi düşünmeyenler artık yaşayamaz' diyecekler. Biz bunu durdurabilecek güce sahibiz. Daha önce başardık, yine başaracağız" diye konuştu.



"Olası bir seçime parti olarak gireceğiz."



Olası bir seçimde HDP'nin durumunu değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Olası bir genel seçime bağımsız adaylarla değil, parti olarak gireceğiz. Bunun tartışması bile olamaz. Anketlerde HDP'nin en düşük oyu %11,5 çıkmaktadır. Zaten bunu gördükleri için erken seçim kararı alamıyorlar. Diğer partiler %30 oy alsalar da AKP'yi durduramazlar. Biz %13'le AKP'yi nasıl durduğunu herkes gördü. HDP dışında hiçbir kurtuluş yok" dedi.

