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Demirtaş'tan Kazlıçeşme açıklaması: Bunların hepsi sizi kışkırtmak için

'Miting yapmak, bir parti için çalışmak herkesin hakkıdır. Sadece kimin değil biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı'nın'

26 Mayıs 2015 21:23

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin 30 Mayıs'ta Kazlıçeşme'de yapmayı planlaığı İstanbul mitingine izin verilmemesiyle ilgili olarak, "Miting yapmak her partinin hakkıdır. Bir parti için çalışmak herkesin hakkıdır. Sadece kimin değil biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı'nın değil. Sadece ona yasaktır siyasi mitingler yapmak" ifadelerini kullandı.

Kararı, partisinin Antalya mitinginde öğrenen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Seçimin artık son günlerine geliyoruz. Bu son günlerde bütün engellemelere ve kışkırtmalara karşı dikkatli olmamız lazım. Biraz önce bana gelen notla 30 Mayıs'ta İstanbul Kazlıçeşme'de yapmak istediğimiz miting malesef, 'O alanda değil, başka alanda yapın' diye izin verilmemiş. Şimdi bunların hepsi kışkırtma. Aynı gün aynı saatte 1 kilometre ötede Yenikapı'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan miting yapacak. Biz de Kazlıçeşme'de yapacaktık, şimdi de mitingimiz yasaklanmış. Bunların hepsi sizi kışkırtmak için. Biz İstanbul'da miting yapmasak da İstanbul bizim arkamızda olacak. Oy patlaması olacak. Gerekli itirazlarımızı ve yeniden müracatlarımızı yapacağız elbette. Miting yapmak her partinin hakkıdır. Bir parti için çalışmak herkesin hakkıdır. Sadece kimin değil biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı'nın değil. Sadece ona yasaktır siyasi mitingler yapmak."

 

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