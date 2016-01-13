Demirtaş'tan Erdoğan'a: Kendisi güzide bir akademisyen olduğu için hiçbirini beğenmemek ancak ona yakışır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Barış İçin Akademisyenler"in bildirisine yönelik sözlerini değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Tam olarak üniversiteyi bitirmiş mi ondan da emin değiliz" dedi. Demirtaş, "Kendisi zaten ülkemizin güzide akademisyenlerinden olduğu için çok sayıda biliyorsunuz fahri doktorası var. Hiçbir akademisyeni beğenmiyor olması, hepsine müsvedde yaftası yapıştırması ancak kendisine yakışır " diye konuştu.

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın barış bildirisine imza atan akademisyenlere ilişkin 'aydın müsveddesi' açıklamasını değerlendirdi. Demirtaş partisinin MYK toplantısı öncesi kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Kendisi zaten ülkemizin güzide akademisyenlerinden olduğu için çok sayıda biliyorsunuz fahri doktorası var. Hiçbir akademisyeni beğenmiyor olması, hepsine müsvedde yaftası yapştırması ancak kendisine yakışır. Kendisinin üniversite hayatı nasıldır örneğin Türkiye bilmiyor. Biz ülkemizin cumhurbaşkanının üniversite hayatını çok merak ediyoruz. Üniversite arkadaşlarını hiç görmedik. Tam olarak üniversiteyi bitirmiş mi ondan da emin değiliz. Fakat cumhurbaşkanlığı yapıyor ve akademisyenlere hakaret ediyor."