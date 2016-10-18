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Politika

Demirtaş'tan Erdoğan'a: İlla bir devlete başkan olacaksan, Devlet Bahçeli’ye başkan ol

"Seçim eşittir demokrasiymiş. Sevsinler sizin yalanınızı, demokrasi sokaktır"

18 Ekim 2016 17:14

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemiyle ilgili yeşil ışık yakmasının ardından başlayan tartışma hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendi. Demirtaş, "İlla bir devlete başkan olacaksan, Devlet Bahçeli’ye başkan ol, zaten peşinden ayrılmıyor. Bizden ne istiyorsun?" dedi. 

Demirtaş'ın partisinin grup toplantısındaki açıklamasından ilgili bölüm şöyle:

"İlla bir devlete başkan olacaksan, Devlet Bahçeli’ye başkan ol, zaten peşinden ayrılmıyor. Bizden ne istiyorsun?

"Sormaya devam edeceğiz, darbenin siyasi ayağı nerede? Kaç AKP milletvekili darbecidir? Niye açıklamıyorsunuz?

"Erken seçim tartışması abestir. Farz edelim seçim olacak, yaptığımız konuşmayı yayınlayacak bir TV kanalı, gazete var mı, yok. Ne adil seçimi? Kim kimi kandırıyor? Seçim eşittir demokrasiymiş. Sevsinler sizin yalanınızı. Demokrasi sokaktır. Direniştir! Erken seçim mi istiyorsunuz? Haydi OHAL’i kaldıralım. TV’ler geri açılsın. Saray harcaması denetlensin, her hafta seçim yapalım."

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