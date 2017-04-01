T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş'tan, edebiyatçı, gazeteci ve akademisyenlere mesaj: Çok az kaldı inanın, 16 Nisan'da...

"Yazdığınız, söylediğiniz hiçbir şey boşa gitmedi. Toplumun bağrına ektiğiniz iyilik tohumları baharla birlikte duruyor işte"

01 Nisan 2017 22:16

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kaldığı Edirne Cezaevi'nden "içeride ve dışarıda bulunan, bütün gazeteci, edebiatçı ve akademisyenlere" mesaj gönderdi.

Avukat Erdal Doğan tarafından Twitter'da paylaşılan mesajda Demirtaş, "Çok az kaldı inanın. Yazdığınız, söylediğiniz hiçbir şey boşa gitmedi. Toplumun bağrına ektiğiniz iyilik tohumları baharla birlikte duruyor işte. Hep birlikte alın terimizle suladığımız “kırmızı gülümüz” de 16 Nisan’da goncaya dönüşecek. İyi ki varsınız, hepinize kucak dolusu selam, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, şair-yazar Ayşegül Tözer'e de bir mesaj yolladı. Demirtaş'ın mesajı şöyle: 

ETİKETLER

demirtaşedirne cezaevimesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24