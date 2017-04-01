Demirtaş'tan, edebiyatçı, gazeteci ve akademisyenlere mesaj: Çok az kaldı inanın, 16 Nisan'da...

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kaldığı Edirne Cezaevi'nden "içeride ve dışarıda bulunan, bütün gazeteci, edebiatçı ve akademisyenlere" mesaj gönderdi.

Avukat Erdal Doğan tarafından Twitter'da paylaşılan mesajda Demirtaş, "Çok az kaldı inanın. Yazdığınız, söylediğiniz hiçbir şey boşa gitmedi. Toplumun bağrına ektiğiniz iyilik tohumları baharla birlikte duruyor işte. Hep birlikte alın terimizle suladığımız “kırmızı gülümüz” de 16 Nisan’da goncaya dönüşecek. İyi ki varsınız, hepinize kucak dolusu selam, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, şair-yazar Ayşegül Tözer'e de bir mesaj yolladı. Demirtaş'ın mesajı şöyle: