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Demirtaş’tan dokunulmazlık tepkisi: Aleni bir kişisel intikam, mertçe değil!

AKP, dokunulmazlık teklifini bugün TBMM'ye vereceğini açıklamıştı

12 Nisan 2016 22:29

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugün yaptığı dokunulmazlık açıklamasına ilişkin olarak, "Çok aleni bir kişisel intikam, kişisel düşmanlıktır. Bu siyasi olarak öç almak için yargıyı kullanmaktır. Mertçe bir tutum değil" yorumunu yaptı.

Sputnik’in haberine göre, Demirtaş, Almanya temasları çevresinde başkent Berlin'de Yeşiller Partisi Federal Meclis eş başkanları Katrin Göring-Eckardt ve Anton Hofraiter ile Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth ile bir araya geldi. Görüşmeye Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak da katıldı.

Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugün bir açıklama yaptığını ve Anayasa değişiklik teklifinin bugün-yarın Meclis'e sunulacağını söylediğini belirten Demirtaş, "Çok aleni bir kişisel intikam, kişisel düşmanlıktır. Bu siyasi olarak öç almak için yargıyı kullanmaktır. Mertçe bir tutum değil" ifadesini kullandı.

AKP'li Naci Bostancı, dokunulmazlık teklifinin bugün Meclis'e verileceğini söylemişti.

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