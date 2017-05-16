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Politika

Demirtaş’tan, CHP’li Erdem’in ‘özerklik’ iddialarına yanıt

Eren Erdem “Demirtaş, özerklik konusunda hiçbir talebimiz söz konusu değildir diyor” ifadelerini kullanmıştı

16 Mayıs 2017 02:41

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Eren Erdem’in “Demirtaş, özerklik konusunda hiçbir talebimiz söz konusu değildir diyor” iddialarına ilişkin açıklama yapan Demirtaş, “Söz konusu açıklamalara şaşırdığımı belirtmek isterim. Görüşmemizde özerklik konusu tek cümle ile dahi konuşulmamıştır. Ağzımdan çıkmamış cümlelerin kesin bir yargıyla, bana atfen veya benim adıma tartışılmasını kabul etmediğimin bilinmesini isterim” dedi.

Demirtaş’ın avukatları aracılığıyla gönderdiği not, HDP Basın Bürosu tarafından paylaşıldı. Demirtaş'ın notunda şu ifadeler geçti: "Söz konusu açıklamalara şaşırdığımı belirtmek isterim. Görüşmemizde özerklik konusu tek cümle ile dahi konuşulmamıştır. Buna rağmen Sayın Erdem ile yaptığımız görüşmenin bu şekilde tartışılmasını doğru bulmadığımı belirtmek isterim. Bu hususlarla ilgili görüşlerimi merak edenler partimizin belgelerine bakabilirler. Ağzımdan çıkmamış cümlelerin kesin bir yargıyla, bana atfen veya benim adıma tartışılmasını kabul etmediğimin bilinmesini isterim."

 

Ne olmuştu?

 

CHP'li Erdem, cezaevinde HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile görüşmesine dair şu açıklamayı yapmıştı: "Ben Selahattin Demirtaş ile bir görüşme yaptım. Biz Kürt sorununun çözümü adına ilk dört madde konusunda hiçbir talebimiz yok dedi. Bu saatten sonra, yüzde 49 realitesine göre uygun olan somut çözüm pratiği ilk dört maddeyi bağlamayan bir çözüm pratiği olacaktır dedi. İki, özerklik konusunda hiçbir talebimiz söz konusu değildir diyor. Aynen bana bunu söyledi. İlk dört maddeyi koruyan, özerklik olmayan yeni bir anayasada uzlaşmaya hazırız diyor."
 

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