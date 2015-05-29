Demirtaş'tan 'büyük açılış': İki şişe gazoz!

Geçtiğimiz günlerde "Evde gazoz mu, konserve mi, yufka mı açacaksınız Cumhurbaşkanı'nı çağırın" diyen HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, mizahçılarla buluştu. Demirtaş, "Selo ile Mizahçıların Buluşması" konulu toplantıda, mizahçıların getirdiği, üzerinde "Açılış", "Büyük açılış" yazan iki şişe gazozu açtı.

"Var mı açacak ya da çakmakla mı açalım?" diye soran Demirtaş, “HDP olarak aslında partinin ismini söylemeyeyim gönlümde yatıyor da, tarafsızlığım bozulmasın diye. Büyük hizmetler yaptık memlekete. Açmak da bizim hakkımız. Arkadaşlarla birlikte bugün bu büyük açılışı da gerçekleştirelim. Memlekete hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Cezayir toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya Demirtaş’ın eşi Başak Demirbaş ile mizahçılar Kemal Areten, Tuncay Akgün, Suat Özkan, İpek Özsüslü, Kemal Gökhan, Bahadır Boysal, Sefer Selvi, Musa Kart, Mehmet Çağçağ, İzel Rozental, Can Barslan, Sarkis Paçacı, Cem Dinlenmiş, Tan Oral, Başak katıldı.