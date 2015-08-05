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Dünya
Deutsche Welle

Demirtaş’tan Brüksel’e sürpriz ziyaret

Halkların Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Brüksel’e giderek PKK’nın önde gelen isimleriyle görüşeceği belirtildi.

05 Ağustos 2015 19:01

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın  Ankara
programını erteleyerek planda olmamasına rağmen Brüksel'e gittiği bildirildi. HDP'den bir
yetkili AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Demirtaş'ın
gezisiyle ilgili ayrıntı vermedi.
Ancak son günlerde medyada Demirtaş'ın PKK'nın
Avrupa'daki üst düzey yöneticileriyle
görüşmeyi planladığı yönünde haberler yer alıyordu. Demirtaş'ın görüşeceği kişiler arasında,
Brüksel'de PKK'nın lobi çalışmalarını
koordine eden KCK Yürütme Kurulu üyesi Zübeyir Aydar'ın da
bulunduğu belirtiliyor.
Türk güvenlik güçleriyle PKK arasında çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde
Demirtaş'ın
Brüksel ziyareti dikkat çekti. Selahattin Demirtaş, iki gün önce DW Türkçe'ye verdiği
demeçte, “PKK sizin barış mesajınızı algıladı mı?”
sorusunu, “Algıladı, buna bir cevap da geldi
aslında. Avrupa'da Remzi Kartal masaya dönmeye, ateşkese hazır olduklarını ifade etti. PKK
ve IŞİD aynı kefeye konulamaz. PKK, üç yıldır Türk hükümetiyle müzakere yapan, silah
bırakmaya hazır olduğunu söyleyen bir örgüttü. Hava operasyonları yapmak yerine konuşmaya
hazır bir örgütle diyalog kurmak daha akıllıcadır ve Türkiye açısından daha faydalıdır" diye
yanıtlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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