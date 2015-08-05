Demirtaş’tan Brüksel’e sürpriz ziyaret

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ankara

programını erteleyerek planda olmamasına rağmen Brüksel'e gittiği bildirildi. HDP'den bir

yetkili AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Demirtaş'ın

gezisiyle ilgili ayrıntı vermedi.

Ancak son günlerde medyada Demirtaş'ın PKK'nın

Avrupa'daki üst düzey yöneticileriyle

görüşmeyi planladığı yönünde haberler yer alıyordu. Demirtaş'ın görüşeceği kişiler arasında,

Brüksel'de PKK'nın lobi çalışmalarını

koordine eden KCK Yürütme Kurulu üyesi Zübeyir Aydar'ın da

bulunduğu belirtiliyor.

Türk güvenlik güçleriyle PKK arasında çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde

Demirtaş'ın

Brüksel ziyareti dikkat çekti. Selahattin Demirtaş, iki gün önce DW Türkçe'ye verdiği

demeçte, “PKK sizin barış mesajınızı algıladı mı?”

sorusunu, “Algıladı, buna bir cevap da geldi

aslında. Avrupa'da Remzi Kartal masaya dönmeye, ateşkese hazır olduklarını ifade etti. PKK

ve IŞİD aynı kefeye konulamaz. PKK, üç yıldır Türk hükümetiyle müzakere yapan, silah

bırakmaya hazır olduğunu söyleyen bir örgüttü. Hava operasyonları yapmak yerine konuşmaya

hazır bir örgütle diyalog kurmak daha akıllıcadır ve Türkiye açısından daha faydalıdır" diye

yanıtlamıştı.