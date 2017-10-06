Demirtaş'tan Besime Konca'nın vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili açıklama

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da hakkında yürütülen soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca\'nın milletkvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, \"Hukuk ve siyasi etikle uzaktan yakından alakası olmayan zorbalık uygulamalarının son örneğidir\" dedi.

HDP Genel Merkezi, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu Selahattin Demirtaş\'ın, milletvekilliği düşürülen Besime Konca ile ilgili mesajını paylaştı. Demirtaş, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajında, daha önce Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve 3 milletvekilinin vekilliğinin düşürüldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

\"Sayın Besime Konca\'nın vekilliğinin düşürülmüş olması, hukuk ve siyasi etikle uzaktan yakından alakası olmayan zorbalık uygulamalarının son örneğidir. Seksenden fazla belediyeye el konularak kayyum atanmış olması, halk iradesine yönelik gasp ve saldırının bir başka vahim örneğidir. Sözde \'terörle\' bağlantısı adı altında partimize yönelen bu tasfiye operasyonlarını direnerek boşa çıkardık, bu doğrultuda direnmeye de devam edeceğiz. AKP terörle bağlantı arıyorsa kendi Meclis grubuna, belediye başkanlarına ve parti yönetimine baksın. Bazı Cumhuriyet başsavcılıkları, ByLock listelerinde bulunan AKP milletvekillerini, hatta bakanları ve üst düzey AKP yöneticilerini gizliyor ve koruyorlarsa, bilmeliler ki kendileri de bu suça ortak oluyorlar ve ileride bundan dolayı kesinlikle yargıya hesap vereceklerdir. Bazı yargı organlarının, HDP\'ye gelince şahin kesilip AKP\'ye gelince tavşana dönmelerini halkımız da tarih de unutmayacaktır. Sayın Besime Konca\'nın duruşu ve mücadelesi hepimize güç ve onur vermektedir. Onun şahsında, özelde kadın iradesine genelde de halk iradesine yönelik bu hukuksuz saldırıyı kınıyor, Besime Hanım\'a ve tüm arkadaşlarımıza dayanışma dileklerimizi, selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.\"