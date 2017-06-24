Demirtaş'tan bayram mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj gönderdi. Demirtaş, Halklarımızla el ele vererek, özlemini duyduğumuz adaleti, özgürlüğü ve eşitliği sağlayacağımıza olan inancımla, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan Demirtaş mesajında, "Umut ediyorum ki, bu bayram da bütün coğrafyamıza aynı heyecanı, umudu ve mücadele azmini taşıyacaktır" ifadesini kullandı.

Demirtaş, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hep birlikte büyük insanlık değerleri için; kardeşçe, eşit, huzurlu, güvenli, refah ve barış içinde, karşılıklı saygı temelinde insanca yaşamak için çaba gösteriyoruz. Bir inançlar ve halklar bahçesi olan coğrafyamızda Ramazan Bayramı dostluğun, dayanışmanın ve acıların paylaşılması demektir. Ne yazık ki, bu yıl da Ramazan Bayramı'nı acı dolu günlerden geçerken karşılıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Irak ve Suriye'de, Ortadoğu bölgesinde Müslüman halklar savaşların ve baskıların sürdüğü bir ortamı yaşıyor. Mübarek Ramazan ayında bile yaptıklarıyla ve söylemleriyle her alanda çatışmacı ve kutuplaştırıcı tarza sahip bir anlayış ülkemizi yönetiyor. Tüm bunlara rağmen umutlarımızı ve iyi dileklerimizi unutmuyoruz, bastırmıyoruz. Bu Ramazan Bayramı vesilesiyle, coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanında barış için edilen duaların kabul olmasını, verilen mücadelelerin başarıya ulaşmasını diliyorum."

"İster Diyarbakır Sur'da isterse Edirne'de olalım..."

"İster Diyarbakır Sur'da isterse Edirne'de olalım, bugüne kadar bütün bayramları halklarımıza barış ve huzur getirmesi dilekleriyle karşıladık. Umut ediyorum ki, bu bayram da bütün coğrafyamıza aynı heyecanı, umudu ve mücadele azmini taşıyacaktır. Halklarımızla el ele vererek, özlemini duyduğumuz adaleti, özgürlüğü ve eşitliği sağlayacağımıza olan inancımla, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum"