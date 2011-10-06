T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş'tan Başbakan Erdoğan'a kitap TBMM (A.A)

06 Ekim 2011 17:36

-Demirtaş'tan Başbakan Erdoğan'a kitap TBMM (A.A) - 06.10.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''Bildiğin gibi değil'' adlı kitabı gönderdi.  Yapılan açıklamaya göre, kitap, Başbakan Erdoğan'ın TBMM'deki Özel Kalem Müdürlüğüne teslim edildi. Rojin Canan Akın ve Funda Danışman'ın yazdığı kitabın ''1990'lı yıllarda Güneydoğu'da çocukluk yıllarında yaşadıkları travmaları anlatan tanıkların röportajlarından oluştuğu'' belirtildi. Demirtaş'ın, kitabı gönderirken, ''Sayın Başbakan, bugün olup bitenler, bildiğiniz gibi olmayabilir, size anlatıldığı gibi de olmayabilir. Çünkü geçmişte yaşananlar birçoklarının bildiği gibi değildi. Şu günlerde ülkemizde yaşananların, gelecek yıllarda benzer kitaplara konu olacağı endişemi sizlerle paylaşmak istedim'' notunu eklediği ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24