-Demirtaş'tan Başbakan Erdoğan'a kitap TBMM (A.A) - 06.10.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''Bildiğin gibi değil'' adlı kitabı gönderdi. Yapılan açıklamaya göre, kitap, Başbakan Erdoğan'ın TBMM'deki Özel Kalem Müdürlüğüne teslim edildi. Rojin Canan Akın ve Funda Danışman'ın yazdığı kitabın ''1990'lı yıllarda Güneydoğu'da çocukluk yıllarında yaşadıkları travmaları anlatan tanıkların röportajlarından oluştuğu'' belirtildi. Demirtaş'ın, kitabı gönderirken, ''Sayın Başbakan, bugün olup bitenler, bildiğiniz gibi olmayabilir, size anlatıldığı gibi de olmayabilir. Çünkü geçmişte yaşananlar birçoklarının bildiği gibi değildi. Şu günlerde ülkemizde yaşananların, gelecek yıllarda benzer kitaplara konu olacağı endişemi sizlerle paylaşmak istedim'' notunu eklediği ifade edildi.