Demirtaş'tan Ahmet Hakan'a yanıt: "Gülün" diye atmıyorum tweetleri...

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın kendisine yönelik açıklamasına Twitter’dan yanıt verdi.

Demirtaş, “Adayların masalarına koymaları için kısa notlar” başlık bölümünde Demirtaş’a yönelik, “ Tamam, esprilisiniz, anladık. Ama espriye de bu kadar abanılmaz ki! Esprinin de taşıyacağı bir yük vardır yani” ifadelerini kullanan Hakan’a “Haklısın. Tam 20 ay önce bir gece yarısı evimden adeta kaçırıldım ve suçsuz yere bir hücreye atıldım. Üstelik de Cumhurbaşkanı adayıyım. Dediğin gibi durum hiç komik değil. Zaten ben de "gülün" diye atmıyorum tweetleri, "görün" diye atıyorum” sözleriyle tepki gösterdi.