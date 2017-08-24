Demirtaş’tan Adalet Bakanlığı’na dilekçe: Anayasal ihlal olduğunu en çok da siz bilmek zorundasınız

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden, Adalet Bakanlığı’na verdiği dilekçede, “Asla kabul edilemez kelepçe uygulaması nedeniyle adil yargılanma hakkımın, sağlık hakkımın, işkence ve kötü muamele yasağı hakkımın ihlal edildiğini; dokunulmazlığı düzenleyen 83. madde dolayısıyla da Anayasal ihlal olduğunu, konumunuz gereği en çok da, Siz bilmek durumundasınız” ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş’ın dilekçesinin bazı kısımları şöyle:

“Sayın Bakan;

“Dikkatinizi özellikle şu hususa çekmek isterim: 20.05.2016 tarihinde Anayasaya geçici bir Madde eklenerek, yine 20.05.2016 tarihine kadar işlendiği iddia edilen suçlar yönünden dokunulmazlığımız kaldırılmıştır. 20.05.2016 tarihinden sonraki hukuki statümüzde bir değişiklik yapılmamış, bu gün itibariyle dahi, halen milletvekili görevlerini icra eden Parlamenterlerden ve hatta Sizden bu yönüyle hiçbir farkımız bulunmamaktadır.

“20.05.2016 tarihinden sonra ve halen milletvekili sıfatım bulunmakta, dolayısıyla da Anayasa 83’te ifade bulan dokunulmazlığım devam etmektedir. Ancak, dokunulmazlığımın devam ettiği konusunda kuşku bulunmadığı halde, Anayasa 80’e göre “tüm Milleti” temsil eden bir Milletvekili olarak şuan cezaevindeyim.

“Anayasanın 83. Maddesinde düzenlenen dokunulmazlık, Benim, her bir Milletvekilin ve Sizin bu görevi layıkıyla yürütmenin teminatı olarak düzenlenmiştir. Aynı anda, dokunulmazlığı halen devam eden Şahsımın Cezaevinde; Sizin ve diğer Parlamenterlerin ise TBMM’de bu görevi icra ediyor olmasını açıklayabilir misiniz? Cumhuriyet tarihinde ve hatta parlamenter demokrasilerde böyle bir örneğe vakıf mısınız?

“Hali hazırda, “dokunulamaz” bir Milletvekili olarak Cezaevinde bulunuyor olmam, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali olduğu kadar, yasama faaliyetlerine katılamıyor olmam nedeniyle, 6 milyon seçmenin oyuna almış bir Partinin Eş Genel Başkanı olarak seçme ve seçilme hakkımın da ihlal edildiğini, Ülkenin Adalet Bakanı olarak, en çok bilmesi gerekenlerden biri de Sizsiniz.”

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