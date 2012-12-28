Roboski faciasının birinci yılında meşalelerle mezarlığa yürüdüler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanı sonucu hayatını kaybeden 34 kişiyi anmak için binlerce kişi Roboski/Uludere'ye gitti. Yapılan anma etkinliklerde BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Hava Kuvvetleri Komutanı’na 'vur' emrini Başbakan Tayyip Erdoğan’ın verdiğini ve bu emirden Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in de bilgisi olduğunu" iddia etti. Demirtaş, Başbakan'a verilen istihbaratta "Aralarında sivillerin olduğu kalabalığın içinde üst düzey bir PKK’lı olduğu bilgisi olduğu" bilgisinin verildiğini ve "Bombalama kararının bu nedenle verildiğini" savundu. Gün boyu devam eden anma etkinlikleri ardından kalabalık, akşam saatlerinde ellerinde meşalelerle mezarlığa yürüdü. Katliamda yakınlarını kaybeden aile fertlerinden İsa Encü, vicdani reddini açıkladı.

Dün (27 Aralık 2012) akşamdan itibaren binlerce kişi, 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski'ye akın etti. Yaklaşık 5 binin üzerinde kişinin katıldığı anmaya BDP Eş Genel Başkanları Gültan Kışanak, Selahattin Demirtaş, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanları Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, Mazlum-Der, İnsan Hakları Derneği, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Demokratik Partisi (HDP), TTB, TMMOB, KESK, bölge illerinden 80'e yakın STK ve dernek temsilcileri ile çok sayıda gazeteci, aydın ve insan hakları savunucusu katıldı.

Sekiz arama noktasından geçerek bölgeye ulaşan vatandaşlar, BDP’li milletvekilleri ve sanatçılar, anma töreninin yapıldığı alanın girişinde, tek sıra oluşturan katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiler.

Taziye çadırının önüne çevre ilçelerden gelen binlerce vatandaş toplandı. BDP Eşbaşkanları ve milletvekillerinin yanı sıra sanatçılar Ferhat Tunç ve Suavi de Uluderelilerin acısını paylaştı.

Daha sonra hayatını kaybeden 34 kişi için saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından konuşmalar yapıldı. Bu sırada Başbakan Erdoğan ve hükümet aleyhinde sloganlar atıldı.

'Kürtler özgürleşirse Türkiye ve Orta Doğu da özgürleşir'

Alanda ilk konuşmayı yapan Ahmet Türk "Yüreği yanan herkes özgürlük mücadelesinde yerini almıştır. Kürtler hem Türkiye’de hem Orta Doğu’da istikrarın ve istikrarsızlığın nedenidir. Kürtler özgürleşirse Türkiye ve Orta Doğu da özgürleşir. Kürtlerin ret ve inkarı üzerine kurulan politikalara yine Kürtler cevap verecektir. Vicdan ve akıl sahibi olanlar olarak, mücadelemizi geliştirirsek, bu ırkçı ve faşist zihniyet yok olacaktır" dedi.

Anma töreni için toplanan kalabalığa hitap eden BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan’ın bir yıl önce 'vur emrini ben verdim' itirafını yapması gerektiğini söyledi.

Dönemin kaymakamı Naif Yavuz’un delillerin apaçık ortada olduğunu söylediğini ancak batıya sürüldüğünü ifade eden Demirtaş, vur emrinin Hava Kuvvetleri Komutanı’na Erdoğan’ın verdiğini, bu emirden Genelkurmay Başkanı’nın da bilgisi olduğunu iddia etti.

'Kürdistan olmalı ki, Roboski’nin hesabını verilebilsin'

TSK tarafından vurulan kalabalığın içinde üst düzey bir PKK’lı olduğu bilgisi verildiği için operasyonun gerçekleştirildiğini söyleyen Demirtaş, “Aralarında üst düzey bir PKK’li var dendi ancak onun dışında sivillerin de olduğu bilgisi Başbakan’a verilmişti. Türk savcı, Türk hakim, Erdoğan’dan hesap sormayacak. Çünkü bu tepenin önü Kürdistan, ölen de Kürt çocukları. Bodrum’u Marmaris’i bombalayamazsınız. Kürdistan yok diye mi bunu yapıyorsunuz? Kürt halkının Kürdistan’ı olmalıdır. Özerk mi, bağımsız mı, federal mi? Kürdistan olmalı ki, Roboski’nin hesabını verilebilsin." dedi.

İsa Encü vicdani reddini açıkladı

Binlerce insanın katıldığı anmada okunan mevlüdün ardından, mezarlığa doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş esnasında sık sık sloganlar atılırken, ellerinde ölen çocuklarının fotoğraflarını taşıyan, siyah giysili kadınlar Kürtçe ağıtlar yaktı.

Uzun süren bir yürüyüşün ardından mezarlığa gelen kitle mezarlara çiçekler bırakıp dualar etti. Mezarlık ziyaretinin ardından tekrar köy merkezine inildi. Burada katliamda yakınlarının kaybeden aile fertleri açıklamalar yaptılar.

Katliamda öldürülen 16 yaşındaki Celal Encü'nün abisi İsa Encü de, yaptığı konuşmanın ardından vicdani reddini açıkladı.