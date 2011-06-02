-DEMİRTAŞ: KOMİSYONA DESTEK VERİRİZ HAKKARİ (A.A) - 02.06.2011 - Eski BDP Genel Başkanı ve Hakkari bağımsız milletvekili adayı Selahattin Demirtaş, ''Bir akil adamlar komisyonu olursa, tabi ki destek veririz'' dedi. Gazetecilerle bir araya gelen Demirtaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitingi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ''AKP, Diyarbakır'da son yılların en başarısız mitingini gerçekleştirmiştir. Başbakan farkında ki artık orada ağzı ile kuş tutsa, o halktan oy alamaz, inandıramaz. Oyları düşmüştür'' yorumunu yaptı. Demirtaş, ''seçimlerde BDP ile MHP'nin işbirliği yaptığı iddia edilen ses kaydı'' ile ilgili soru üzerine şunları kaydetti: ''O konuşmanın düzmece olduğunu sayın Kışanak açıkladı zaten. Aklı, bir miktar beyni olan herkes bilir ki böyle bir şey olmaz. BDP oylarını, asla MHP veya başka bir partiye yönlendirmez. Oylarımızı, blok adayının olmadığı yerlerde, aynı zamanda blokun üyesi olan Emek Partisine (EMEP) yönlendiriyoruz. Bunun dışında hiçbir şekilde blok dışına tek bir oy asla ve asla yönlendirmiyoruz.'' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Haziran'da Diyarbakır'da yapacağı mitinge yönelik sorular üzerine ise Demirtaş, şöyle konuştu: ''Milliyetçi Hareket Partisi, bölgede hükmü olmayan bir partidir. Negatif veya pozitif hiçbir etkisi yoktur. Yok hükmündedir. Dolayısıyla kendisi de ziyareti de Diyarbakır açısından yok hükmünde bir ziyaret olacaktır. Yok hükmündeki bir ziyarete karşı, Diyarbakır halkının tepki göstermesi de söz konusu olamaz. Gidip meydanları doldurması da söz konusu olamaz. Ziyaretlerini nasıl yapacaklarına kendileri karar verirler. Ama Diyarbakır halkı bu konuda duyarlı olmalıdır.'' CHP'nin akil adamlar komisyonu önerisine de değinen Demirtaş, ''Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, aslında bizim daha önce yaptığımız çağrıların bir benzeridir. Bir akil adamlar öncülüğünde, Kürt sorununun bir kez daha masaya yatırılması ve çözüm yollarının aranması, daha önce bizim de önerdiğimiz bir yöntemdi. Bir akil adamlar komisyonu olursa tabi ki destek veririz'' dedi.