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"Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, herkes haddini bilecek" diyen Hasip Kaplan'dan Demirtaş tweetleri

Hasip Kaplan:Cezaevinde bir cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş olduğunu unutmayın

25 Nisan 2018 19:57

Yaklaşık bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'ne bulunan Selahattin Demirtaş'ın Şubat ayında yapılan kongrede eş genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamasının ardından "Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, herkes haddini bilecek" diyen eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, HDP Parti Meclisi’nin  Demirtaş kararının sızmasından önce  "Edirne Cezaevi'nde cumhurbaşkanı adayı olduğunu unutmayın!" paylaşımında bulundu. 

TIKLAYIN-Hasip Kaplan: Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, herkes haddini bilecek

Ankara'daki HDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında, yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesi yönünde karar alındığı iddia edildi. Bu iddiadan hemen önce eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, adaylığına ilişkin  Twitter'da açıklama yaptı.

TIKLAYIN-Irkçılık tartışması; Hasip Kaplan, HDP’den istifa edip siyaseti bıraktı

Seçimlerde yurtaşların 1. turda sandığa gönüllü, 2 tur da ise kerhen gidiceğini söyleyen Kaplan, "Edirne F-Tipi Cezaevi'nde  bir cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş olduğunu unutmayın..! dedi.

TIKLAYIN-HDP’den Hasip Kaplan açıklaması

Kaplan, "Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, herkes haddini bilecek" açıklamasının HDP'den istifa etmişti.

 

 

 

 

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