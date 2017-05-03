Demirtaş'ın yasaklanan şiiri 'Bulaşıcı Cesaret' Meclis'te okundu

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “örgüt propagandası” iddiasıyla yasaklanan şiirini Meclis kürsüsünden okudu.

Yıldırım, Meclis Genel Kurulu’nda partisinin araştırma önergesi üzerinde konuştu. HDP eş genel başkanlarının 7 aydır tutuklu olduğunu belirten Yıldırım, tutukluluğa gerekçe dosyaların mahkeme tarihlerinin hala belli olmadığını söyledi.

Yıldırım, “Biz böyle bir yargıya tarafsız ve bağımsız yargı diyeceğiz. Biz böyle bir yargıya hukuk kurumu ve saygı duyulacak kurum olarak bakacağız ve bizden bu beklenecek. Hiç kimse kimseyi kandırmasın” dedi.



“Keyfi kararla yasak”

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın yazdığı bir şiirin yasaklanmasını gündeme getiren Yıldırım şunları söyledi:

“Demirtaş’ın ‘Bulaşıcı Cesaret’ adıyla yazmış olduğu şiir Mardin’de Merkez ve Dargeçit ilçesinde bir mahkeme kararı olmaksızın, bir savcılık kararı olmaksınız emniyetin keyfe-keder kararıyla, açık söylüyorum, küstahça toplatılmıştır. Resmî yazı istedik, bugün ulaştı bize. Dargeçit Emniyet Müdürlüğü diyor ki: ‘Cumhuriyet başsavcılığının filan tarih, filan saatli cumhuriyet savcısıyla yaptığımız görüşmeye binaen…’ Böyle bir hukuk var mı? Bir polis müdürü ile bir savcı oturup bir kahvede çay içecekler, yazılmış bir şiiri yasaklayacaklar. Bu hangi ülkede biliyor musunuz? Bir şiir okuduğu için -kendisi şiir yazmamış zaten- tutuklanmış bir kişinin Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede.”

“Utanç duyuyorum”

Yıldırım, bu sözlerinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın “Bulaşıcı Cesaret” isimli şiirini Meclis kürsüsünden okudu. Mahkeme, savcılık kararı olmadan bir yasaklamanın söz konusu olamayacağını belirten Yıldırım, “Bir polis isteyecek, ‘İndirin o şiiri, o şiir yasak’ diyecek. Karar yok. Savcılık? ‘Ben sadece onunla bir görüştüm’ diyecek. Böyle bir ülkeden siz gurur duyuyor olabilirsiniz. Ben kendi ülkem adına, demokrasinin bu kadar ele ayağa düştüğü bu ortamda bu ülkenin anti demokratizminin vardığı noktadan maalesef üzülerek söyleyeyim, utanç duyuyorum” dedi.

Demirtaş’ın “Bulaşıcı Cesaret” şiiri şöyle:

“Çıt çıkmasın diyecekler

Renk olmasın diyecekler

Gülerek isyan etmişsin

Gül açmasın diyecekler

Gülelim o zaman

Öksüz kalmasın isyanın

Suçsa suç kardeşim

Gülüşü solmasın insanın

Gün doğmasın diyecekler

Umuda silah çekecekler

Koşarak isyan etmişsin

Suçu sana yükleyecekler

Koşalım o zaman

Yalnız kalmasın isyanın

Suçsa suç kardeşim

Tepesini attırmayın insanın.”

“Yasağı asla kabul etmeyeceğiz”

HDP Merkez Yürütme Kurulu, Demirtaş’ın şiirinin yasaklanması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Mardin 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği’nin el koyma işlemini onaylayan bir karar verdiği aktarılan açıklamada, “Bir şiirin engellenmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınmasıdır. Bu bir yana; Eş Genel Başkanımızın henüz yargılaması devam ederken, peşinen suçlu ilan edilmiş olmasının hukukta da vicdanlarda da yeri yoktur” denildi.

Mahkemenin siyasi bir müdahale ve baskı ile böyle bir karar aldığı savunulan açıklamada, “Demirtaş’ın şiirinin yasaklanmasını asla kabullenmeyeceğiz. Bu iktidar mensupları ve onlara boyun eğen hakimler şiir yasaklayanlar olarak tarihe geçeceklerdir” ifadeleri kullanıldı.