Demirtaş'ın yargılanmasına başlandı

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, \'Terör örgütü yöneticiliği\' başta olmak üzere çeşitli suçlamalardan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Demirtaş, savunmasının SEGBİS sistemi ile alınmak istemesi nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi\'ndeki duruşma salonunda görülen dava öncesi cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmada, Demirtaş\'ı yaklaşık 150 avukat temsil ederken, izleyici bölümüne salonun kapasitesi kadar kişi alındı. Mahkeme başkanı, savunma hakkını kısıtlamak istemediğini bu nedenle isteyen her avukata söz vereceğini ancak bunu kötüye kullanılması halinden bundan vazgeçeceği uyarısını yaptı. Mahkemeye gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi\'nde bulunan Selahattin Demirtaş\'ın, gönderdiği 12 sayfalık dilekçede, bizzat duruşmaya katılma talebinde bulunduğunu, yargılamanın durdurularak, SEGBİS ile savunmasının alınmasına izin veren yasa hükmünün iptali için, mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurusunda bulunmasını talep ettiğini belirtti.

YABANCI HEYET DURUŞMAYA ALINMADI

Mahkeme Başkanı, Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili Hakan Taş\'ın mahkemeye verdiği dilekçede, gözlemci sıfatıyla duruşmaya katılmak istediğini belirterek, bu talebin reddedildiğini, ancak Taş\'ın, duruşmayı izleyiciler bölümünden takip edebileceği kararının verdiklerini açıkladı. Aralarında siyasetçi, gazeteci, sivil toplum temsilcilerinin bulunduğu yabancı heyetin ise güvenlik gerekçesiyle salona alınmamasına karar verildi.

SALON TARTIŞMASI

Demirtaş\'ın avukatları söz alarak, duruşmayı izlemek için gelen kişilerden çok az bir kısmının salona alınmasını, yabancı heyetin duruşmaya alınmamasını \'aleniyet ilkesi\'ne aykırı olduğunu söyledi. Bir avukat da, \"Daha düne kadar Ankara Adliyesi\'nde görülecek olan dava bir anda Sincan Cezaevine alınıyor. Demirtaş\'ın, 5 aydır tutukluluk durumu ile ilgili incelemesi başvurularımıza rağmen yapılmıyor. Bütün bunları değerlendirdiğimizde mahkemenin ciddiyetsiz ve kötü niyetli davrandığını görüyoruz\" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, \"Ankara Adliyesi\'nde 10 avukatın bir arada oturabileceği imkanlara sahip bir duruşma salonu yok. Sizin, duruşmanın daha büyük bir salona alınma talebiniz üzerine komisyon kararıyla duruşma bu salona alındı. Şimdi bütün avukatlar güzel güzel yerlerinde oturuyor. Önlerinde mikrofon. Buna rağmen bizim kötü niyetli olduğumuzu söyleminiz beni gerçekten üzdü\' diye karşılık verdi.

Duruşma, Demirtaş\'ın avukatlarının savunmasıyla sürüyor.