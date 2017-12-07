T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş'ın yargılanmasına başlandı

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Terör örgütü yöneticiliği' başta olmak üzere çeşitli suçlamalardan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı

07 Aralık 2017 15:58

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, \'Terör örgütü yöneticiliği\' başta olmak üzere çeşitli suçlamalardan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Demirtaş, savunmasının SEGBİS sistemi ile alınmak istemesi nedeniyle duruşmaya katılmadı. 
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi\'ndeki duruşma salonunda görülen dava öncesi cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmada, Demirtaş\'ı yaklaşık 150 avukat temsil ederken, izleyici bölümüne salonun kapasitesi kadar kişi alındı. Mahkeme başkanı, savunma hakkını kısıtlamak istemediğini bu nedenle isteyen her avukata söz vereceğini ancak bunu kötüye kullanılması halinden bundan vazgeçeceği uyarısını yaptı. Mahkemeye gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi\'nde bulunan Selahattin Demirtaş\'ın, gönderdiği 12 sayfalık dilekçede, bizzat duruşmaya katılma talebinde bulunduğunu, yargılamanın durdurularak, SEGBİS ile savunmasının alınmasına izin veren yasa hükmünün iptali için, mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurusunda bulunmasını talep ettiğini belirtti.  

YABANCI HEYET DURUŞMAYA ALINMADI
Mahkeme Başkanı, Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili Hakan Taş\'ın mahkemeye verdiği dilekçede, gözlemci sıfatıyla duruşmaya katılmak istediğini belirterek, bu talebin reddedildiğini, ancak Taş\'ın, duruşmayı izleyiciler bölümünden takip edebileceği kararının verdiklerini açıkladı. Aralarında siyasetçi, gazeteci, sivil toplum temsilcilerinin bulunduğu  yabancı heyetin ise güvenlik gerekçesiyle salona alınmamasına karar verildi. 

SALON TARTIŞMASI 
Demirtaş\'ın avukatları söz alarak, duruşmayı izlemek için gelen kişilerden çok az bir kısmının salona alınmasını, yabancı heyetin duruşmaya alınmamasını \'aleniyet ilkesi\'ne aykırı olduğunu söyledi. Bir avukat da, \"Daha düne kadar Ankara Adliyesi\'nde görülecek olan dava bir anda Sincan Cezaevine alınıyor. Demirtaş\'ın, 5 aydır tutukluluk durumu ile ilgili incelemesi başvurularımıza rağmen yapılmıyor. Bütün bunları değerlendirdiğimizde mahkemenin ciddiyetsiz ve kötü niyetli davrandığını görüyoruz\" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, \"Ankara Adliyesi\'nde 10 avukatın bir arada oturabileceği imkanlara sahip bir duruşma salonu yok. Sizin, duruşmanın daha büyük bir salona alınma talebiniz üzerine komisyon kararıyla duruşma bu salona alındı. Şimdi bütün avukatlar güzel güzel yerlerinde oturuyor. Önlerinde mikrofon. Buna rağmen bizim kötü niyetli olduğumuzu söyleminiz beni gerçekten üzdü\' diye karşılık verdi.
Duruşma, Demirtaş\'ın avukatlarının savunmasıyla sürüyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARA DHAHDP Eş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşDemirtaşSEGBİSAğır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi YerleşkesiDuruşmada DemirtaşMahkemeMahkemeyeMahkeme Başkanı EdirneTipi Kapalı CezaeviSelahattin Demirtaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24