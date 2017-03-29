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Demirtaş'ın yargılandığı davada önemli gelişme

4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı'nın 142 yıla kadar hapis isteniyor

29 Mart 2017 19:44

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım'dan beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava güvenlik gerekçesiyle Ankara'da görülecek.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinin talebini değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Mahkemeye gönderdiği yazıda, Selahattin Demirtaş hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, suç işlemeye alanen tahrik etme, halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçlarından görülmekte olan davanın, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesince Ankara Ağır Ceza Mahkemesi nakline karar verdiği belirtildi.

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