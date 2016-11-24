Demirtaş’ın mektubuna sansür!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın grup toplantısı için 2 hafta önce gönderdiği mektup, günler sonra sansürlü bir şekilde ulaştı.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Meclis'teki HDP toplantısı salonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bilgen, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta gerçekleşen grup toplantısına göndermek istediği ancak keyfi olarak ulaştırılmayan mesajının sansürlü bir şekilde kendilerine ulaştığını belirtti. Bilgen, cezaevlerinde yeni bir 19 Aralık (Hayata Dönüş Operasyonu) benzeri saldırıların hayata geçirileceği yönündeki tartışmalara ilişkin olarak “19 Aralık benzeri kaos kriz oluşturma girişimleri konusunda hükümeti çok net biçimde uyarıyoruz” dedi.

3 sayfalık mektup, 1,5 satır kaldı 3 sayfalık mektup, 1,5 satır kaldı

3 sayfadan oluşan sansürlü mektubu gösteren Bilgen, “Şimdi bizim eş genel başkanımızın 2 hafta önce hazırladığı ve grup toplantısında okunması için beklediğimiz metni, nihayet dün kendisine iade edilen metni tekrar aldık. Bu Türkiye için bir ayıptır. Bu boşluklar sansürlenmiş. Bu metni şimdi paylaşmayacağız. Önümüzdeki hafta grup toplantısında paylaşacağız. Burada Türkiye siyasi tarihi, Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler var. Ancak bu sayfalarda sadece bir buçuk satır var. İşte bundan korkuyorsunuz. Eş başkanımızın yazdığı iki satırın duyulmasından korkuyorsunuz. Nasıl resimlerinden, ‘irademe dokunma’ yazılı posterlerden korkuyorsanız, mektuptan da korkuyorsunuz. Burada ne yazdığını açıklasınlar, bunun neresinde talimat var?" diye sordu.

Bunun Türkiye demokrasi tarihine büyük bir ayıp olarak geçtiğini söyleyen Bilgen, "Bu tablo tıpkı danışmanlar konusu gibi yine Ahmet Türk gibi milletvekillerimizin neden bir korku nedeni olduğunu göstermeye yeter” diye belirtti.

“Tutuklamak için bir şeyler mi arıyorsunuz?”

Gündemdeki diğer gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini sürdüren Bilgen, günler sonra savcılığa çıkartılan HDP'li danışmaları hatırlattı. Savcılığın yoğun işlerinden dolayı danışmanları ifadeye çıkaramayacağını belirttiğini kaydeden Bilgen, "Görevleri sadece uzman personel olan personellerimizi birer siyasi hedef haline getirmenin amacı nedir? Bir yerden bir haber mi bekliyorsunuz? Ortada tek bir delil yok ama tutuklama için bir şeyler mi arıyorsunuz?” şeklinde tepki gösterdi.

“Hükümeti çok net biçimde uyarıyoruz”

Bilgen, cezaevlerinde yeni bir 19 Aralık (Hayata Dönüş Operasyonu) benzeri saldırıların hayata geçirileceği yönündeki tartışmalara da değindi. Bilgen, şöyle devam etti:

“Öncelikle cezaevlerinde yeni bir 19 Aralık operasyonu beklentisi yoğun şekilde konuşulmaya başlandı. 19 Aralık sadece mahkumlara değil bütün Türkiye’ye neye mal olduğunu hepimiz biliyoruz. Erdoğan ‘cezaevlerinde yapılanların sadece Suriye’dekileri ilgilendirmeyeceğini’ söylemişti. Kendini sorumlu gören bir duyarlılıkla ortaya koymuştu. Ama yanlış görüntülerle bunu savunmuştu. 19 Aralık benzeri kaos kriz oluşturma girişimleri konusunda hükümeti çok net biçimde uyarıyoruz. “

“İnsan hakkı ihlali"

‘FETÖ’ çatı davası ile ilgili ciddi somut iddiaların ortaya konulduğunu kaydeden Bilgen, "Bu tip iddiaların kamuoyuna yansımasını engellemek için onları infaza dönük bir arayış için bunlar yapılıyorsa bu saatten sonra hiçbir şeyi örtmeye gücünüz yetmez" dedi. Cezaevlerindeki tecrit uygulamasının haksız tutuklamalar kadar önemli bir husus olduğunun altını çizen Bilgen, "Milletvekillerimizin, eş başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın tek kişilik odalarda tutulmasının kendisi işkencedir. Türkiye’nin imzaladığı sözleşmelere bakarsanız bunu çok net biçimde görürsünüz. Bunun kendisi bir insan hakkı ihlalidir” değerlendirmesi yaptı.