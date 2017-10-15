Demirtaş'ın kitabı cezaevine alınmadı

DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın cezaevinde yazdığı öykülerden oluşan, \'Seher\' adlı öykü kitabı Diyarbakır D Tipi Cezaevi\'ne, \'Şifreli ve kontrolsüz haberleşmeye yol açabileceği\' gerekçesiyle alınmadı. Avukat Cihan Aydın, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu\'nun bu karanı üzerine Diyarbakır İnfaz Hakimliği\'ne itirazda bulundu.

Bitlis\'in Hizan Belediye Başkanı olarak görev yaparken hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden alınıp tutuklanan ve Elazığ Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'ne konulan İhsan Uğur, 25 Eylül tarihinde Diyarbakır D Tipi Cezaevi\'ne sevk edildi. Diyarbakır\'a getirilen Uğur ile birlikte yanında bulunan kitapları, cezaevi yönetimi tarafından incelenmek üzere kendisinden alındı. Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın yazdığı \'Seher\' adlı öykü kitabının da bulunduğu kitaplar için 4 Ekim\'de Cezaevi Müdürü başkanlığında toplanan Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu karar aldı. Kurul, Demirtaş\'ın yazdığı \'Seher\' adlı kitap ta olmak üzere haklarında toplatma kararı bulunmayan 10 kitap ile ilgili, \'Ders kitapları olmadığı ve şifreli ve kontrolsüz haberleşmeye yol açabileceği\' gerekçesiyle cezaevine alınmamasına karar verdi.

İhsan Uğur\'un avukatı Cihan Aydın, karar üzerine cezaevi yönetiminin kitaplar için verdiği kararın yasaya aykırı olduğunu belirterek, Diyarbakır İnfaz Hakimliği\'ne itirazda bulundu. Aydın itiraz dilekçesinde, kitapların tutuklu ve hükümlülere verilmesinin yasaklanmasının, düşünce ve ifade özgürlüğü, Anayasa, Ceza İnfaz Kanunu (CİK), Türkiye\'nin imzaladığı Birleşmiş Milletler (BM) Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\'ne (AİHS) aykırı olduğunu belirterek, kararını kaldırılması isteminde bulundu.

