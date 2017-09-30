Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hücresinde Twitter araması yapıldı. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 10 aydır tutuklu bulunan Demirtaş’ın sosyal medya hesabının avukatları ve parti yöneticileri aracılığıyla aktifleştirilmesinin ardından, Demirtaş’ın hücresinde arama yapıldı.

Demirtaş’ın adına kullanılan hesaptan yapılan açıklamada; “Merhaba arkadaşlar. Bu twitleri cezaevinden atmıyorum. Dışarıdan atılıyor twitler. Zaten biliyoruz demeyin çünkü bunu bilmeyenler var Ankara’da. Hesabımdan twit atılınca, cezaevi odamızda rutin dışı twit araması yapıldı. Cezaevi personelini de zan altında bırakan bu trajikomik hükümet aklını çok da yadırgamıyorum artık. Twitter’ın kuşundan bile korkuyorsanız, darı ekmeyin o zaman. Odada twit bulunamadı doğal olarak. Çay için kettle vardı sadece, ondan da twit atılamayacağına kanaat getirildi” paylaşımı yapıldı.