Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 3 HDP'li ve 2 DTK'lı hakkında soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP Mardin Milletvekili Selma Irmak, DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle ve DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek hakkında Cuma günü Diyarbakır'da hendeklerle ilgili yaptıkları basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Terör Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Cuma günü düzenlenen basın toplantısına ait görüntülerin çözümlenerek inceleneceği belirtildi.

Savcılık yetkilileri basın toplantısında kullanılan hendekler ve öz yönetim gibi konularda toplumu suç işlemeye çağıran ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş, Ertuğrul Kürkçü, Selma Irmak, Hatip Dicle ve Kamuran Yüksek'in hendeklerle arkasındakileri destekleyerek, halkı suç işlemeye çağırdığı iddia edilen konuşmalarının inceleneceği, suç unsuru bulunması halinde iddianame hazırlanacağı kaydedildi.