Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafı paylaşıldı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulanan HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş'ın cezaevinde açık görüş sırasında anne, baba, eşi, çocukları ve kardeşi ile çektirdiği fotoğraf paylaşıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturmada 4 Kasım 2016 günü tutuklanan ve Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cezaevinde babası Tahir, annesi Sadiye, eşi Başak, kızları Delal ile Dılda ve kardeşi Şadiye Demirtaş ile çektirdiği fotoğrafı ilk kez yayınlandı.

Demirtaş'ın ailesi ile çektirdiği fotoğraf, HDP Genel merkezinin sosyal medya hesabında 'Güzel günlerin gelmesi için emek veren herkese yürekten selamlar' mesajı ile paylaşıldı.

İlk fotoğraf

31 Aralık'ta da Demirtaş'ın ailesi ile yaptığı açık görüşte çekilen bir fotoğrafı, Twitter'da paylaşıldı. İlk fotoğraf şöyle: