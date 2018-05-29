Demirtaş'ın avukatlarından AYM'ye başvuru

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebin tutuklu yargılandığı mahkemede reddedilmesi üzerine avukatları bugün Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuru haberini Twitter hesabından duyuran Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, "Sayın Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin talebimizin ve itirazımızın reddi üzerine bugün Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı. AYM'nin, başvuruyu öncelikle ele alma yetkisi olduğu gibi, bu başvuruyu öncelikli (2-3 gün içinde) ele alması zorunludur" dedi.

​Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş'ın tahliye talebini oy çokluğuyla reddetmişti.