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Demirtaş'ın adaylığının iptali için YSK'ye başvuru yapıldı

İptal gerekçesi: PKK'lılarla fotoğraf çektirdi

11 Mayıs 2018 18:37

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım, HDP milletvekili Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yaptı. İptalin gerekçesi olarak Demirtaş'ın P0KK'lıalrla fotoğraf çektirdiği gösterildi.

Odatv’nin haberine göre, Ümit Yalım YSK’ye verdiği dilekçede, Selahattin Demirtaş’ın, Kandil Dağı’nda çekilen bir fotoğrafına yer verdi. Yalım dilekçesinde, “Teröristler ile fotoğraf çektiren Demirtaş Cumhurbaşkanlığına nasıl aday olur? Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesini arz ederim” ifadelerine yer verdi.

Ümit Yalım'ın dilekçesinde yer alan fotoğraf şöyle:

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