Demirtaş'ı Twitter'da takip etmeyi suç sayan savcı ve hâkimler hakkında suç duyurusu

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile İdris Baluken, Ferhat Encü, Faysal Sarıyıldız ve kendisinin sosyal medyada takip edilmesini davaya gerekçe yapan savcı ve hâkimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diken'in haberine göre, Amasya Üniversitesi’nin 5 öğrencisi hakkında hazırlanan iddianame geçen hafta Amasya Ağır Ceza Mahkemesi’ tarafından kabul edilmişti. İddianamede öğrencilerin, Yüksekdağ, Demirtaş, Baluken, Encü, Sarıyıldız ve Beştaş’ı Twitter’dan takip etmeleri ‘terör' suçlamasıyla açılan davaya gerekçe yapılmıştı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, avukatı aracılığıyla iddianameyi hazırlayan Amasya Savcısı Mehmet Tahir Avcıbaşı ile iddianamenin kabul kararını veren Amasya Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkan ve Üye Hakimleri hakkında HSK 2. Dairesi Başkanlığı’na şikayet başvurusunda bulundu.

Dört farklı suçlama yöneltildi

Beştaş, savcı ile hakimler hakkında görevi kasten kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ve insanlığa karşı suç gerekçesiyle dava açılmasını istedi.