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Demirtaş'a soruşturma, dava açılırsa 24 yıl istenecek!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, tahrik etmek' suçundan soruşturma başlatıldı

30 Temmuz 2015 21:02

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 6-8 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, tahrik etmek" suçundan soruşturma başlattı. Demirtaş hakkında dava açılırsa, 24 yıla kadar hapsi istenecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre Demirtaş hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Kamu Barışına Karşı İşlenen Suçlar" bölümündeki 214/2. maddesinde "Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, tahrik etmek" suçundan soruşturma yürütülüyor.

Başsavcılık, soruşturmada Selahattin Demirtaş'ın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğuna karar verirse, Anayasanın 83. maddesine istinaden, "Dokunulmazlığının kaldırılması" talebinde bulunacak.
      
Hazırlanacak fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere adalet bakanlığı'na gönderilecek. Demirtaş hakkında dava açılırsa, 24 yıla kadar hapsi istenecek.

 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı: Soruşturma yeni değil

 

DHA'ya konuşan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Demirtaş hakkındaki soruşturmanın yeni olmadığını belirterek, Cumhuriyet Savcıları’nın konu ile ilgili delil toplama çalışması sürdürdüğünü söyledi. Başsavcı Solmaz, soruşturmanın sonucunda herhangi bir suç unsuru bulunması durumunda Selahattin Demirtaş hakkında fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmak üzere adalet bakanlığı’na gönderileceğini kaydetti.

 

      

 

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