Demirtaş'a Gökçek fezlekesi!

TBMM'ye son gelen 3 fezlekeyle hakkında düzenlenmiş fezleke sayısı 93'e çıkan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, görevinden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için de fezleke düzenlendiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Demirtaş, istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek hakkında bulunduğu suç duyurusuna takipsizlik verildi. Gökçek’in yaptığı suç duyurusu nedeniyle de Demirtaş hakkında fezleke hazırlandı. Demirtaş, Gökçek hakkında, “HDP ambleminin kullanıldığı ve HDP'lilerin öldürülmesi gerektiği” şeklindeki bir tweet'i, retweet etmesi sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Demirtaş ayrıca tutuklandığı günden 13 ay 3 gün sonra 7 Aralık 2017 günü mahkeme karşısına çıkmış olacak.

Demirtaş, 2015 genel seçimleri öncesi partisi tarafından Sancaktepe de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" 1 yıldan 3 yıla hapis cezası istemiyle açılan dava ile Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan diğer bir davadan beraat etti.



HDP’nin toplam 510 fezlekesi var

Alınan bilgiye göre, TBMM’de HDP’nin şu anda toplam 510 fezlekesi bulunuyor. Demirtaş ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in bazı fezleke örnekleri şöyle.

Demirtaş:

-HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek hakkında bulunduğu suç duyurusuna takipsizlik verildi. Gökçek’in yaptığı suç duyurusu nedeniyle de Demirtaş hakkında fezleke hazırlandı. Demirtaş, Gökçek hakkında, “HDP ambleminin kullanıldığı ve HDP'lilerin öldürülmesi gerektiği” şeklindeki bir twiti, retwit etmesi sebebiyle bulunduğu suç duyurusunda bulunmuştu.



-Demirtaş'ın tutuklandığı gün olan 4 Kasım 2016'daki savcılık soruşturmasındaki savunmasındaki ifadeleri de fezleke konusu oldu. Demirtaş savunmasında, "Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargı tiyatrosuna figüran olmayı kabul etmiyorum. Soracağınız hiçbir soruya cevap vermeyeceğim" ifadesini kullanmıştı.



Baluken:



-2014 yılında Bingöl’de HDP il binası bir grubun saldırısına uğramıştı. Bu grup içerisinde korucular vardı ve görüntülerde korucular silahları ile il binasına ateş etmekteydi. Bu olaydan sonra iki korucu Baluken hakkında sosyal medyadan kendilerini tehdit ettiği iddiasıyla şikâyette bulundu. Bu şikâyet, iddianamede yer aldı.



Mahkeme sürecinde, Baluken’in tek sosyal medya hesabının Twitter olduğu belirtilerek söz konusu dönemde böyle bir tvit atmadığı iddiasıyla savunma makamı tarafından kanıt istendi. Mahkeme Bingöl Emniyetine kanıt sordu. Emniyet mahkemeye gönderdiği cevapta ellerinde herhangi bir kanıt bulunmadığını itiraf etti. Buna rağmen savcı karar aşamasına doğru gelirken hazırladığı mütalaasında, 3713 sayılı yasanın 6/1 maddesinde tanımlanan suçu işlediğinde ısrar ederek “kanıtsız ceza” talebinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Baluken’in MİT Eski Müsteşar Yardımcısının da katıldığı bir çalıştaya katılması ile ilgili Savcı ceza talebinde bulunduğu belirtildi.



