Demirtaş: Yasin Börü katledildi, üzülmeyen insan değildir

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz yıl 6-7 Ekim tarihlerinde Diyarbakır'da Kobanê'ye destek için düzenlenen sokak gösterilerinde Hür Dava Partisi (HÜDA- PAR) üyesi Yasin Börü’nün öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Yasin Börü ve PKK’lıların ölümü konusunda hükümetin “acıları yarıştırdığını” savunan Demirtaş, 'Devlet istese Yasin Börü'nün katillerini ortaya çıkarır. Ama bu şekilde kullanmayı tercih ediyor” dedi.

Demirtaş, “Yasin Börü üzerinden rant sağlamaya çalışmak utançtır. Yasin Börü için üzülmüyen ve acısını paylaşmayan insan değildir. Yasin Börü daha çocuk ya, insan olan üzülür” ifadelerini kullandı. Bugün TV canlı yayınında gazeteci Nazlı Ilıcak ve Hayko Bağdat’ın sorularını yanıtlayan Demirtaş’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Devlet istese Yasin Börü'nün katillerini ortaya çıkarır. Ama bu şekilde kullanmayı tercih ediyor. Hükümet bunu siyasi rant aracı olarak kullanıyor, kolektif bir vicdan oluşmasına engel oluyorlar. Yasin Börü üzerinden beni, partimi vurmaya çalışıyorlar. Biz bu acıyı paylaşmaya çalışıyoruz, izin vermiyorlar, provokasyonu büyütmeye çalışıyorlar. Yasin Börü üzerinden rant sağlamaya çalışmak utançtır. Katledildi. Yasin Börü için üzülmeyen ve acısını paylaşmayan insan değildir. Yasin Börü daha çocuk ya, insan olan üzülür.

Hala 6-8 Ekim olaylarında etkili bir soruşturma yürütmüyorlar. 44 HDP'li, 6 Hüda-Par'lı katledildi. Diyoruz ki, bunları soruşturun. Arkasında ben varsan hesap vereyim. Bunun devletten bağımsız olup bitmesi mümkün müdür! Niye sürekli beni suçlayıp duruyor hükümet!? Ben verdiysem bu emri, hakkımda düzenlenmiş tek bir fezleke yok, soruşturma yok; olamaz da! Ben bu kadar alçaksam, kendi vicdanımla kendimi cezalandırırdım."