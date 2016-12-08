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Politika

Demirtaş ve Yüksekdağ Meclis kürsüsündeydi

Kürsüde Demirtaş ve Yüksekdağ'ın konuşmaları dinletildi

Fotoğraf: Arşiv

08 Aralık 2016 21:26

HDP Muş milletvekili Ahmet Yıldırım, 2017 bütçe görüşmelerinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 5 Nisan 2016’da, HDP grup toplantısında yaptığı ve ekonomik kriz uyarısında bulunduğu konuşmasını dinletti.  

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca da 2017 bütçe görüşmelerinde HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın daha önce yaptığı ve ekonomik krize ilişkin eleştirilerde bulunduğu bir konuşmasını dinletti. 

“Eş Genel Başkanlarımız tutuklu olmasaydı, bütçenin açılış ve kapanış günlerinde konuşma yapacaklardı diyen Yıldırım’ın ardından Genel Kurul’daki milletvekilleri, Demirtaş’ın konuşmasını dinledi. Demirtaş, söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: 

 “Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ şu anda Genel Kurul’da olmalıydı” diyen Konca’nın ardından Genel Kurul’daki milletvekilleri, Yüksekdağ’ın konuşmasını dinledi. Yüksekdağ, söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:  

 

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Ahmet YıldırımSelahattin Demirtaşekonomik kriz

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