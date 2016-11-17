Demirtaş ve Yüksekdağ AYM’ye başvurdu

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

HDP'li bazı milletvekilleri ve avukatların bugün Anayasa Mahkemesi'ne giderek, sunduğu Demirtaş ve Yüksekdağ'ın bireysel başvuru dilekçelerinde tutuklamaların anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtiliyor.

Başvuru sırasında orada bulunan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "Milletvekillerimiz 6 milyon insanın oyuyla parlamentoya geldi. Bu tutuklama, gözaltına alma ve yargılama süreci aslında sadece milletvekillerimizin yasama faaliyetlerinin engellenmesi, yasama faaliyetlerinin dışına atılması anlamına gelmiyor. 6 milyon insanın iradesinin gaspedilmesi, seçme ve seçilme hakkının ihlal edilmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullanarak milletvekillerinin cezaevlerinde bulunmasının Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçeceğini vurguladı.