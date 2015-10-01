Demirtaş: Valiler, kaymakamlar; siyasi iktidarlar gelip geçici, bunlara güvenerek suç işlemeyin

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Valilere kaymakamlara tavsiyem, siyasi iktidarlar gelip geçicidir, hukukun dışına çıkmayın. Bunlara güvenerek de suç işlemeyin" dedi.
Partisinin kapalı grup toplantısının ardından konuşan Demirtaş, özetle şunları söyledi:
- DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 10 Ekim'de Ankara'da yapılacak mitinge katılım çağrısına ses vermeliyiz.
- Özellikle Ankaralılar, olanları karamsarlıkla izlemek zorunda değiliz. Barış istiyorum diyorsak 10 Ekim'de Sıhhiye'de olmalıyız.
- Bugün suçluluk psikolojisiyle valileri suçluyorlar. Yarın işler sarpa sararsa Saray'a çağırdıkları muhtarları bile suçlarlar.
- Valilere kaymakamlara tavsiyem, siyasi iktidarlar gelip geçicidir, hukukun dışına çıkmayın. Bunlara güvenerek de suç işlemeyin.