Demirtaş uyardı: Herkesin çok dikkatli olması lazım

Batman'da bulunan BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, son olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Demirtaş, "Polis şiddet içermeyen gösterilere şiddet kullanarak müdahale edemez. Bunun dışında gösteri yapan gruplara da başka sivil gruplar müdahale edemez . Bu iç çatışmaya kadar gidecek sonuçlara yol açar. Allah korusun. Herkesin çok dikkatli olması lazım" dedi.