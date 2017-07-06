Demirtaş tutuklandıktan 245 gün sonra Ankara'da ilk kez duruşmaya katılacak

4 Kasım 2016'da tutuklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bugün (7 Temmuz) ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek duruşmada Demirtaş’ın hazır bulunması konusundaki kararın mahkeme tarafından verildiği, bu konuda HDP yöneticilerine de kararın aktarıldığı öğrenildi.

Demirtaş’ın avukatlarının da Edirne F Tipi Cezaevi yönetimi ve Adalet Bakanlığı ile Demirtaş’ın mahkeme getirilmesine ilişkin görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi.

