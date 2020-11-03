Demirtaş: Tutuklandığımızda AKP’nin oyu yüzde 49’du şimdi 28’e indi, üçe bölündü; kim kaybetti?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunduğu Edirne F Tip Cezaevinde, açıklamalarda bulundu. Demirtaş davasının gidişatı hakkında, "Türkiye’de yargı hiçbir zaman bağımsız, tarafsız ve adil olmadı. Ancak hiçbir dönemde bu kadar pespaye bir duruma da gelmemiştir. Bir kurum olarak yargı tümden çökmüş durumda. Böyle bir ortamda şu veya bu mahkemeden adalet beklemek boş bir hayaldir" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Demirtaş HDP'li isimlere yönelik yürütülen son operasyonların 'siyasi kumpas' hamleleri olduğunu belirterek, "Bu siyasi kumpas operasyonları HDP’yi değil, AKP-MHP iktidarını tasfiye edip tarihin çöplüğüne gönderecektir. Burada HDP kadar diğer muhalefet partilerine de büyük sorumluluk düşüyor. Tüm muhalefet partilileri, HDP ile daha fazla yan yana durmalı ve dayanışmayı büyütmelidir" açıklamasında bulundu.

"Milyonlarca insan yargının mağduru haline getirilmiş durumda"

HDP eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davanın kendisiyle mükerrer olduğunu ve Türkiye'de yargı sisteminin tamamen değişmesi gerektiğini anlatan Demirteş, "Mevzu sadece biz değiliz. Milyonlarca insan yargının mağduru haline getirilmiş durumdadır. O nedenle iktidar ve yasalar değişmeden, hiç kimse adalete kavuşamayacaktır. Benim ve Figen hanımın aynı suçlamalarla yeniden tutuklanmamız, sadece bir hukuk ihlali değildir, aynı zamanda Türkiye siyasetini dizayn etmek için işlenmiş en ağır suçtur ve biz bu suçu işleyenleri kesinlikle sanık sandalyesine oturtacağız" dedi.

Tutukluluğun 4. yılı

Tutukluluğunun üstünden 4 yıl geçtikten sonra Türkiye'nin daha da kötüye gittiğini söyleyen Demirtaş, para verilerek kendilerinin içeride tutulduğunu iddia etti. Ekonomin kötüye gidişinin bir nedenin de kendilerinin tutuklu olmasını belirten Demirtaş, "Tutuklandığımız gün dolar kuru 3,14 TL iken bugünkü dolar kuru 8,40. Aradaki farkın nedeni, bizim hapiste olmamızdır. Ayrıca bizim hapiste olmamız, Erdoğan’ın otoriter tek adam rejimini kurumsal hale getirmesini de kolaylaştırdı" diyerek sözlerine devam etti.

Demirtaş tutuklu olmalarına rağmen HDP'nin oy kaybetmediğini aksine oy oranını arttırdığı ifade ederek, "Biz tutuklandığımızda AKP’nin oyu yüzde 49, HDP’nin oyu yüzde 11’di. Şimdi AKP üçe bölündü, oyu yüzde 28’e indi. HDP daha da güçlendi, oyu da yüzde 13’e çıktı. Kim kazandı, kim kaybetti? Herkesin bu hesabı iyi yapması lazım" dedi.

Muhalefet bloğunun birlikte olması gerektiğinin altını çizen Demirtaş, etkin diyalog yoluyla güçlü bir muhalefetin oluşacağını söyledi. Demirtaş, cezaevindeki Koronavirüs tedbirlerine de değinerek mahkumların gerekli tedbirler alınmadığı için hastalığa yakalanma olasılıklarının çok yüksek olduğunu söyledi.