Demirtaş: Tutanaklar vekillerimiz tarafından değil, ama partimiz üzerinden sızdırılmış



İmralı tutanaklarının sızdırılması soruşturmasında sona geldiklerini belirten BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Milletvekili ve parti organları tarafından sızdırılmamış. Partimiz üzerinden elde edildiği anlaşılıyor’’ dedi.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı tutanaklarının sızdırılması konusunda açıklamalarda bulundu.

Demirtaş “İmralı tutanaklarının sızdırılması soruşturmasında sona geldik. Milletvekili ve parti organları tarafından sızdırılmamış. Partimiz üzerinden elde edildiği anlaşılıyor’’ dedi.

'En geç salı açıklarız'

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, İmralı tutanaklarını kimin sızdırdığına ilişkin bazı bilgileri en geç Salı günü kamuoyuna açıklayacaklarını söylemişti.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, İmralı tutanaklarının hiçbir BDP'li milletvekili tarafından sızdırılmadığını belirterek, "Vekillerimizin zan altında tutulmasını asla kabul etmiyoruz" diye yazmıştı.

BDP Eşbaşkanı, tutanakları kimin sızdırdığına dair bir soruşturma yürüttüklerini ve bu konuda sona geldiklerini ifade ederek, elde ettikleri bazı sonuçları en geç Salı günü kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtmişti.