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Demirtaş: Türkiye, Musul operasyonunda olmalı ama…

"Başkanlık sistemine karşı tutumumuz nettir"

19 Ekim 2016 19:22

Türkiye'nin başkanlığa değil, demokrasiye ihtiyacı olduğu belirten Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Parlamento'da tutumuz hayırdır, olası bir referandumda hayır kampanyasını en güçlü yürütecek parti HDP'dir" dedi. Demirtaş, Türkiye’nin Musul operasyonunda olması gerektiğini söylerken “ Eğer Türkiye'nin Musul'a bir müdahalesi olacaksa ki olmalı o da Musul'da biran önce huzurun sağlanması, biran önce demografik müdahalelerin önlenmesi, IŞİD saldırısıyla veya Saddam döneminde göç etmek zorunda kalmış, halkının 'a geri dönmesini sağlamak olmalı” dedi.

Habertürk’ten Mehmet Kayahan’ın haberine göre, Diyarbakır’da konuşan Demirtaş’ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin Musul operasyonuna neden katılmak istediğini, Cumhurbaşkanı 'Misak-ı Milliye bakın anlarsınız' diyor. Eğer Cumhurbaşkanı'nın niyeti, Musul ve Kerkük başta olmak üzere, Rojava, Kürdistan bölgesini Türkiye resmi sınırlarına içine katmak gibi emperyalist amaç güdüyorsa bu, bölgede yeni savaşlar ve Dünya savaşına giden yolun taşlardan temizlenmekten başka bir şey değil. Eğer Türkiye'nin Musul'a bir müdahalesi olacaksa ki olmalı o da Musul'da biran önce huzurun sağlanması, biran önce demografik müdahalelerin önlenmesi, IŞİD saldırısıyla veya Saddam döneminde göç etmek zorunda kalmış, halkının 'a geri dönmesini sağlamak olmalı. Türkiye bölgede barış, huzur ve istikrar için çalışmalı. Sınırları değiştirme, işgal amaçlı yapılacak her türlü girişim büyük bir zarar getirir.

"Başkanlık sistemine karşı tutumumuz nettir. Tartışılacak bir durum da yoktur. Bizimle tartışmak istiyorlarsa, demokrasi içeren, demokratik bir devlet yönetimine dönüştürmeyi teklif eden bir anayasa teklifiyle gelecekler ki tartışalım. Onun dışındaki tekliflerin bizim açımızdan tartışılacak bir tarafı yoktur. Parlamento'da tutumuz hayırdır, olası bir referandumda hayır kampanyasını en güçlü yürütecek parti HDP'dir. Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle başı açık, başı kapalısıyla, Hıristiyan'ı, Ezidi'si, Süryani'si her türlü rengi, kimliği ve inancıyla her kesim eziliyor. Toplumun tamamı eziliyor. Ülkenin başkana değil, demokrasiye ihtiyacı var. Bir kişi etrafında onu putlaştırıp, onun etrafında bir devlet bir millet yaratma anlayışı geçen yüzyıllarda kaldı."

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