Demirtaş TRT'de ikinci konuşmasını yapacak

Edirne Cezaevin'de tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın, ikinci propaganda konuşması bugün TRT Haber’de yayınlanacak.
Saat 17.50’de başlayacak olan yayın 10 dakika sürecek. Demirtaş’ın konuşması cezaevinde kayda alınırken, ilk konuşma 17 Haziran’da yayınlanmıştı.
Öte yandan genel seçimler için HDP adına yapılacak propaganda konuşmasını HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş gerçekleştirecek. HDP’li Erdoğmuş’un konuşması ise bugün saat 16.10’da TRT Haber’de ekrana gelecek.