T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş TRT'de ikinci konuşmasını yapacak

Demirtaş'ın konuşması cezaevinde kayda alınırken, ilk konuşma 17 Haziran'da yayınlanmıştı

23 Haziran 2018 15:31

Edirne Cezaevin'de tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın, ikinci propaganda konuşması bugün TRT Haber’de yayınlanacak.

Saat 17.50’de başlayacak olan yayın 10 dakika sürecek. Demirtaş’ın konuşması cezaevinde kayda alınırken, ilk konuşma 17 Haziran’da yayınlanmıştı.

Öte yandan genel seçimler için HDP adına yapılacak propaganda konuşmasını HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş gerçekleştirecek. HDP’li Erdoğmuş’un konuşması ise bugün saat 16.10’da TRT Haber’de ekrana gelecek.

ETİKETLER

DemirtaşTRTpropagandaseçim24 Haziran
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24