''Demirtaş teröristse nasıl aday olabiliyor, değilse neden içeride!''

Saadet Partisi Trabzon milletvekili adayı Ümit Çebi'nin geçen yıl Çay TV’de HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı konuşma sosyal medyada gündeme geldi.

Saadet Partisi adayı, ''Trabzon'da gündem'' isimli programda hükümetin Demirtaş hakkındaki söylemlerini eleştirerek AKP'ye ''Madem suçu yok belgesi alınabiliyor ve Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor o zaman meydanlarda neden "Yazıklar Olsun" diyorsunuz?'' sorusunu yöneltti.

“Madem terörist neden aday olma hakkı veriyorsun, madem aday olabiliyor neden içerde tutuyorsun?'' sözleriyle iktidara yüklenen Ümit Çebi'nin bu sözleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.