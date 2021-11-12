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Demirtaş'tan hapis cezası verilen eşi Başak Demirtaş’a destek: Eğilmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz

12 Kasım 2021 16:25

5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gerçeğe aykırı bir sağlık raporu aldığı' iddiasıyla 2018 yılında açılan davada, hakkında hapis cezası kararı çıkan eşi Başak Demirtaş'a destek mesajı paylaştı. Demirtaş, "Allah insana, düşmanının bile merdini nasip etsin. Eğilmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. " ifadelerini kullandı.

#BaşakDemirtaşOnurumuzdur hashtagini kullananan Selahattin Demirtaş'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
 
"Ahlaksızlığın, dibe vurmanın sınırı varmış gibi düşünüyoruz bazen. Ancak bunlar için dibin sınırı yok. Allah insana, düşmanının bile merdini nasip etsin. Eğilmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. #BaşakDemirtaşOnurumuzdur @Basak__Demirtas"
 
 
TIKLAYIN | Başak Demirtaş’a 2,5 yıl hapis cezası verildi
 
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